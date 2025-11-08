Bundesliga: il Bayern Monaco frena con l’Union Berlino, goleada del Leverkusen

Primo mezzo passo falso dei bavaresi, 2-2 in trasferta nella capitale: pari per il Borussia Dortmund, Lipsia ko
© Getty Images
Nel decimo turno di Bundesliga arriva la prima “non vittoria” del Bayern Monaco, che dopo nove successi consecutivi fa 2-2 sul campo dell’Union Berlino: per la squadra della capitale decisiva la doppietta di Doekhi (27’ e 83’), bavaresi salvati al 93’ da Kane. Il Borussia Dortmund viene beffato al 97’ e deve accontentarsi dell’1-1 ad Amburgo, mentre il Lipsia va ko 3-1 in casa dell’Hoffenheim. Esagerato il Leverkusen, 6-0 all’Heidenheim.
UNION BERLINO-BAYERN MONACO 2-2
Dopo nove vittorie consecutive in Bundesliga (16 totali, considerando anche tutte le altre competizioni) arriva il primo pareggio stagionale del Bayern Monaco, 2-2 in casa dell’Union Berlino. Gara leggermente spezzettata in avvio, ma poco prima della mezzora i padroni di casa passano in vantaggio: al 27’ il corner perfetto di Haberer trova la zampata vincente di Doekhi. I bavaresi reagiscono e iniziano a dominare il match, trovando anche il pareggio al 38’ con Luis Diaz, su assist di Stanisic. Gli uomini di Kompany rischiano qualcosa dopo l’intervallo, ma dall’ora di gioco tornano a spingere forte. Nel momento di massima pressione degli ospiti, ecco che a sorpresa gli uomini di Baumgart tornano avanti: all’83’ è ancora decisivo un calcio piazzato, sempre con Doekhi che si fa trovare pronto a pochi passi da Neuer per insaccare il 2-1 a pochi minuti dalla fine. Il Bayern riesce ad evitare il primo ko stagionale solamente al 93’, quando il solito Harry Kane trova di testa il definitivo 2-2. Il Bayern Monaco sale a 28 punti e va incontro al primo pareggio stagionale, tocca quota 12 l’Union Berlino, a un passo dall’impresa.
AMBURGO-BORUSSIA DORTMUND 1-1
Beffa clamorosa per il Borussia Dortmund, ripreso al 97’ sull’1-1 in casa dell’Amburgo. Nel corso della prima frazione di gioco i gialloneri dominano in lungo e in largo, tenendo il possesso del pallone e imponendo il loro ritmo al match. L’occasione più nitida però arriva al 39’ per i padroni di casa, con il colpo di testa di Capaldo che si stampa sulla traversa. Il primo tempo si chiude a reti bianche, ma l’equilibrio resta precario. Al 64’, sugli sviluppi di corner, Chukwuemeka sfrutta la torre di Schlotterbeck e insacca l’1-0 con il destro. Gli uomini di Polzin provano a strappare almeno un pareggio nella mezzora finale e iniziano ad aumentare l’intensità, e la speranza diventa realtà praticamente a tempo scaduto: al 97’ Konigsdorffer incorna in rete il cross di Muheim, per il definitivo 1-1. Il Borussia Dortmund ora è terzo a 21 punti, staccato di una lunghezza dal Lipsia (secondo a 22) e dal Leverkusen (quarto a 20). Sale a 9 l’Amburgo, momentaneamente a +4 sulla zona retrocessione.
HOFFENHEIM-RB LIPSIA 3-1
Brutto tonfo del Lipsia, sconfitto 3-1 in casa dell’Hoffenheim. Pronti via e i Bullen stappano subito la partita, con la rete di Diomande al 9’ su invenzione di Ouedraogo. I padroni di casa però non ci stanno e reagiscono, ribaltando tutto nella seconda metà del primo tempo: al 20’ Hadjari segna l’1-1 su assist di Burger, poi al 38’ Lemperle viene innescato da Coufal per completare la rimonta. Dopo i primi quarantacinque minuti l’Hoffenheim è avanti, ma gli ospiti contro-reagiscono premendo forte in avvio di secondo tempo. Raum colpisce un palo al 47’ con un bel sinistro, ma proprio nel maggior momento di pressione gli uomini di Ilzer allungano: al 79’ Asllani mette un pallone a rimorchio per Promel, che chiude l’azione per il 3-1. La formazione allenata da Werner risponde con Romulo tre minuti più tardi, ma il 3-2 del brasiliano viene annullato dopo controllo Var, ed è l’ultima emozione del match. Il Lipsia dopo questo ko per 3-1 resta fermo a 22 punti, con l’Hoffenheim che sogna in grande salendo a quota 19 e avvicinandosi alla zona Champions.
BAYER LEVERKUSEN-HEIDENHEIM 6-0
Il Bayer Leverkusen si rialza alla grande dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco: 6-0 casalingo all’Heidenheim con cinque reti in un tempo. Fin da subito si capiscono le intenzioni delle Aspirine, con Schick che porta avanti i suoi dopo meno di due minuti. I padroni di casa si scatenano tra il 16’ e il 27’, con tre reti in meno di seicento secondi: prima il raddoppio di Hofmann su assist di Tapsoba, poi la doppietta personale di Schick (22’) che vale il tris e infine il poker a firma di Poku. A pochi istanti dall’intervallo ecco che arriva anche il quinto gol, con Maza che raccoglie l’assist di Garcia e insacca il 5-0 al 46’. Gli ospiti sono già ko a fine primo tempo, ma nella ripresa le cose non cambiano: al 53’ arriva il secondo assist di Tapsoba, per la seconda doppietta di giornata (Maza) che vale il definitivo 6-0. Tocca quota 20 punti il Bayer Leverkusen, ora a -2 dal secondo posto del Lipsia: settima sconfitta per l’Heidenheim, ultimo a 5 punti.