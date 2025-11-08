Bundesliga: il Bayern Monaco frena con l’Union Berlino, goleada del Leverkusen

AMBURGO-BORUSSIA DORTMUND 1-1

Beffa clamorosa per il Borussia Dortmund, ripreso al 97’ sull’1-1 in casa dell’Amburgo. Nel corso della prima frazione di gioco i gialloneri dominano in lungo e in largo, tenendo il possesso del pallone e imponendo il loro ritmo al match. L’occasione più nitida però arriva al 39’ per i padroni di casa, con il colpo di testa di Capaldo che si stampa sulla traversa. Il primo tempo si chiude a reti bianche, ma l’equilibrio resta precario. Al 64’, sugli sviluppi di corner, Chukwuemeka sfrutta la torre di Schlotterbeck e insacca l’1-0 con il destro. Gli uomini di Polzin provano a strappare almeno un pareggio nella mezzora finale e iniziano ad aumentare l’intensità, e la speranza diventa realtà praticamente a tempo scaduto: al 97’ Konigsdorffer incorna in rete il cross di Muheim, per il definitivo 1-1. Il Borussia Dortmund ora è terzo a 21 punti, staccato di una lunghezza dal Lipsia (secondo a 22) e dal Leverkusen (quarto a 20). Sale a 9 l’Amburgo, momentaneamente a +4 sulla zona retrocessione.