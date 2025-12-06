Cio, presidente Coventry visita il CPO Onesti: esibizione del team di taekwondo

La presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry ha visitato il Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti". Qui, ha assistito all'esibizione del Ciao Team, la squadra dimostrativa di taekwondo freestyle della Federazione Italiana Taekwondo. All'iniziativa erano presenti il Presidente FITA, Angelo Cito, e il Segretario Generale CONI, Carlo Mornati. Al termine, Coventry si è complimentata con le atlete e gli atleti per la performance. "La visita della presidente del CIO Kirsty Coventry rappresenta per noi un momento di grande rilievo - ha dichiarato il presidente della Fita, Angelo Cito -. Potersi esibire davanti a lei è stato significativo per tutto il movimento. La sua disponibilità nel dialogo con gli atleti e le atlete del Ciao Team ha reso questa occasione particolarmente importante".