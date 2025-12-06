Logo SportMediaset

Inter, Lautaro nella top 5 dei cannonieri nerazzurri: premiato a San Siro insieme a Boninsegna

Con la doppietta al Pisa l'argentino aveva scavalcato Mazzola nella classifa all time, col gol al Como sono 30 le squadre trafitte dal suo arrivo in Serie A

di Daniele Pezzini
06 Dic 2025 - 18:38

Serata magica per Lautaro Martinez a San Siro. Poco prima del fischio d'inizio di Inter-Como l'attaccante argentino è stato premiato dal presidente Marotta con una maglia celebrativa dei suoi 163 gol in nerazzurro, raggiunti settimana scorsa con la doppietta al Pisa e che gli hanno permesso di scavalcare Sandro Mazzola al quinto posto nella classifica all time dei cannonieri del club.

Insieme a lui anche un'altra leggenda dell'Inter come Roberto Boninsegna, attualmente al terzo posto a quota 171. Il gol dell'1-0 all'11' del match contro i lariani (il 164°) ha permesso a Lautaro di avvicinare, oltre a "Bonimba", anche il quarto in classifica Luigi Cevenini, calciatore nerazzurro del primo dopoguerra a quota 166. Gli obiettivi per le prossime stagioni? Alessandro Altobelli, 2° a quota 209 e naturalmente Giuseppe Meazza, apparentemente irraggiungibile a quota 284.

Non è tutto, perché trafiggendo Butez a San Siro il Como è diventata la 30esima vittima del Toro da quando milita in Serie A. Nessuno ha fatto meglio nello stesso lasso di tempo. Un altro piccolo, grande record da registrare.

