Inter, Lautaro nella top 5 dei cannonieri nerazzurri: premiato a San Siro insieme a Boninsegna

Con la doppietta al Pisa l'argentino aveva scavalcato Mazzola nella classifa all time, col gol al Como sono 30 le squadre trafitte dal suo arrivo in Serie Adi Daniele Pezzini
Serata magica per Lautaro Martinez a San Siro. Poco prima del fischio d'inizio di Inter-Como l'attaccante argentino è stato premiato dal presidente Marotta con una maglia celebrativa dei suoi 163 gol in nerazzurro, raggiunti settimana scorsa con la doppietta al Pisa e che gli hanno permesso di scavalcare Sandro Mazzola al quinto posto nella classifica all time dei cannonieri del club.
Insieme a lui anche un'altra leggenda dell'Inter come Roberto Boninsegna, attualmente al terzo posto a quota 171. Il gol dell'1-0 all'11' del match contro i lariani (il 164°) ha permesso a Lautaro di avvicinare, oltre a "Bonimba", anche il quarto in classifica Luigi Cevenini, calciatore nerazzurro del primo dopoguerra a quota 166. Gli obiettivi per le prossime stagioni? Alessandro Altobelli, 2° a quota 209 e naturalmente Giuseppe Meazza, apparentemente irraggiungibile a quota 284.
Non è tutto, perché trafiggendo Butez a San Siro il Como è diventata la 30esima vittima del Toro da quando milita in Serie A. Nessuno ha fatto meglio nello stesso lasso di tempo. Un altro piccolo, grande record da registrare.