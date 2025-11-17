Adeyemi, arriva una maxi multa per possesso illegale di armi

Karim Adeyemi se l'è cavata con una multa. Salata, ma pur sempre una multa. L'esterno del Borussia Dortmund e della Germania, è stato condannato a pagare 450mila euro, evitando però il carcere visto che non aveva precedenti penali, per essere stato trovato in possesso illegali di armi. Con il giocatore, è stata condannata anche la sua fidanzata, la rapper svizzera Loredana Zefi. La vicenda risale a poco più di un anno fa, quando nell'appartamento di Adeyemi oltre alle armi, sono stati ritrovati un tirapugni e un taser elettrico. I giudici gli sono venuti incontro permettendogli di pagare la multa in 60 rate da 7.500 euro ciascuna.