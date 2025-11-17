Adeyemi, arriva una maxi multa per possesso illegale di armi

L'esterno del Borussia Dortmund dovrà pagare 450mila euro, ma potrà farlo a rate. Il suo agente Jorge Mendes lo scagionadi Alberto Gasparri
Karim Adeyemi se l'è cavata con una multa. Salata, ma pur sempre una multa. L'esterno del Borussia Dortmund e della Germania, è stato condannato a pagare 450mila euro, evitando però il carcere visto che non aveva precedenti penali, per essere stato trovato in possesso illegali di armi. Con il giocatore, è stata condannata anche la sua fidanzata, la rapper svizzera Loredana Zefi. La vicenda risale a poco più di un anno fa, quando nell'appartamento di Adeyemi oltre alle armi, sono stati ritrovati un tirapugni e un taser elettrico. I giudici gli sono venuti incontro permettendogli di pagare la multa in 60 rate da 7.500 euro ciascuna.
Secondo il suo agente, il noto Jorge Mendes, le armi sarebbero provenute da un misterioso ordine su TikTok. "Il nostro club prende sempre sul serio le accuse penali e le considera un’opportunità per discuterne con i propri dipendenti, nel rispetto degli obblighi di riservatezza", il comunicato, invece, rilasciato dal Borussia Dortmund, che non ha voluto andare oltre sulla vicenda.