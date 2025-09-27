Bundesliga: vincono Dortmund e Leverkusen, Lipsia terzo

MAINZ-DORTMUND 0-2

Il Dortmund risponde alla quinta vittoria del Bayern battendo 2-0 il Mainz e centrando il quarto successo del suo campionato. I gialloneri si assicurano la vittoria nel giro di 13 minuti, precisamente tra il 27' e il 40' con lo stesso protagonista, almeno per quanto riguarda gli assist: Julian Brandt. Due minuti dopo un palo dei padroni di casa, ecco il primo tocco decisivo, quello per Svensson che porta avanti gli ospiti. Al 40', invece, il suo secondo assist di giornata, stavolta per Adeyemi che ringrazia e raddoppia. Il Mainz ci prova nella ripresa con Leitsch, ma Kobel è attento e tiene la porta inviolata. L'episodio che chiude la partita arriva a metà ripresa, con l'espulsione di Zentner che lascia i suoi in dieci. A quel punto, il Dortmund deve solo gestire e portare a casa la vittoria: i punti sono 13, due in meno del Bayern. Dopo anni, sembra essere tornato il classico duello per il Meisterschale in Bundesliga. Terzo ko in cinque partite, invece, per il Mainz, che resta a quota 4.



ST. PAULI-LEVERKUSEN 1-2

Soffre ma vince anche il Leverkusen, che nonostante il 2-1 sul campo del St. Pauli è comunque a -7 dal Bayern primo in classifica. Le Aspirine, però, faticano per tutta la partita, pur cominciando meglio: Quansah viene fermato da Vasilj, poi la difesa salva sulla linea su Wahl e al 25' ecco l'1-0, con Tapsoba che sfrutta su calcio di punizione la palla del vantaggio. Dopo sette minuti, però, la sfida torna in parità, e stavolta nessuno riesce ad evitare il gol di Wahl. Nella ripresa, i padroni di casa accorciano le distanze grazie a Poku (58'), poi Fujita va vicinissimo al pareggio. Dopo il lungo recupero, il Bayer può festeggiare: anche se è solo a 8 punti, arriva la seconda vittoria in campionato.



WOLFSBURG-LIPSIA 0-1

Dietro Bayern e Dortmund c'è il Lipsia, che dopo il ko al debutto ha solo vinto: quarto successo di fila grazie all'1-0 sul campo del Wolfsburg. La formazione di Werner, ora a -3 dai bavaresi e a -1 dai gialloneri, la sblocca già all'8', con il match winner Bakayoko che sfrutta l'assist di Cardoso per segnare. Dopo un secondo tempo equilibrato, la sfida potrebbe chiudersi proprio prima del recupero, visto il rigore provocato da Koulieras, ma dal dischetto Baumgartner non riesce a chiudere i conti. Il raddoppio non arriva, ma il Lipsia resiste.



HEIDENHEIM-AUGSBURG 2-1

C'è spazio anche per la vittoria dell'Heidenheim, che supera 2-1 l'Augsburg in un match che si sblocca nella ripresa, dopo un primo tempo senza gol. Nel giro di 7 minuti, Kaufmann (47') sblocca la sfida e poi veste i panni di assistman per il raddoppio (54') firmato da Conteh. I padroni di casa si vedono annullare anche il possibile tris, mentre la rete di Tietz per gli ospiti arriva troppo tardi: finisce con tre punti importantissimi per l'Heidenheim, che dopo quattro ko si sblocca e centra il suo primo successo raggiungendo proprio l'Augsburg.