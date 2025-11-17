Inter: Dumfries non preoccupa in vista del derby, Thuram titolare dopo due mesi

Per sfatare il tabù rossonero (nessuna vittoria negli ultimi 5 derby), Cristian Chivu si affiderà alla ThuLa. Thuram, dopo la ventina di minuti contro Kairat e Lazio, ha approfittato della sosta per affinare la condizione e tornerà per la prima volta titolare dopo l'infortunio patito il 30 settembre scorso in Champions League. Al suo fianco capitan Lautaro, reduce da un gol e da un assist per Messi con l'Argentina. Poi come sempre a gara in corsa ci sono le opzioni Bonny e Pio Esposito: l'azzurro in questa sosta è andato a segno contro Moldova e Norvegia e ha segnato il suo primo gol a San Siro.