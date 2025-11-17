Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO INTER-MILAN

Inter: Dumfries non preoccupa in vista del derby, Thuram titolare dopo due mesi

L'olandese potrebbe già tornare in gruppo martedì alla ripresa, il francese ha lavorato duro nella sosta. Lautaro e Pio rinfrancati dai gol in Nazionale

di Andrea Ghislandi
17 Nov 2025 - 10:53
© Getty Images

© Getty Images

Mentre i giocatori piano piano stanno rientrando dai rispettivi impegni con le Nazionali, Appiano Gentile anche oggi è aperto solo per pochi intimi. Al centro sportivo nerazzurro, infatti, sono attesi solo gli infortunati Darmian, Di Gennaro, Mkhitaryan, Palacios e Dumfries, mentre solo martedì riprenderanno gli allenamenti per tutti in vista del derby di domenica sera. Sicura l'assenza di Mkhitaryan, Darmian corre verso il recupero così come Dumfries, la cui caviglia non preoccupa più di tanto. L'olandese, che si sta sottoponendo a sedute di fisioterapia, sarà regolarmente in campo contro il Milan.

Leggi anche

Calhanoglu 'diffidato' fa felice Chivu in vista del derby. Col Milan ci sarà anche Dumfries

Per sfatare il tabù rossonero (nessuna vittoria negli ultimi 5 derby), Cristian Chivu si affiderà alla ThuLa. Thuram, dopo la ventina di minuti contro Kairat e Lazio, ha approfittato della sosta per affinare la condizione e tornerà per la prima volta titolare dopo l'infortunio patito il 30 settembre scorso in Champions League. Al suo fianco capitan Lautaro, reduce da un gol e da un assist per Messi con l'Argentina. Poi come sempre a gara in corsa ci sono le opzioni Bonny e Pio Esposito: l'azzurro in questa sosta è andato a segno contro Moldova e Norvegia e ha segnato il suo primo gol a San Siro.

Leggi anche

Chivu prepara il derby studiando... l'Nfl: al Bernabeu per Miami Dolphins-Washington Commanders

Solo giovedì Chivu avrà il gruppo al completo con i rientri di Akanji e Sucic. Entrambi, proprio come Calhanoglu che verrà esentato dal match con la Spagna in vista dei playoff, sono in diffida: la Croazia ha già strappato il pass mondiale, mentre alla Svizzera manca solo l'aritmetica, avendo una differenza reti molto migliore rispetto al Kosovo prossimo rivale. Il difensore elvetico sarà sicuramente in campo nella sua prima stracittadina, mentre il centrocampista croato è in ballottaggio con Zielinski per completare il reparto al fianco di Barella e Calhanoglu.

La squadra per sfidare i cugini, a meno di contrattempi, è fatta per 10/11esimi e Chivu ha un solo grosso dubbio nel ruolo di centrale difensivo tra Acerbi e Bisseck. Da una parte esperienza e abitudine nel giocare sfide di così alto livello, dall'altra la velocità per reggere le sgasate di Leao e compagni in campo aperto. 

inter
inter-milan
marcus thuram
dumfries

Ultimi video

01:34
Roma, testa da difendere

Roma, testa da difendere

01:29
Napoli, torna Conte

Napoli, torna Conte

01:38
Roma, la difesa c'è

Roma, la difesa c'è

01:40
Milan, verso Leao-Pulisic

Milan, verso Leao-Pulisic

01:28
Inter al lavoro

Inter al lavoro

01:19
Juve, attesa per Dusan

Juve, attesa per Dusan

01:38
Italia, ora il sorteggio

Italia, ora il sorteggio

01:22
MCH BOCA GOL CAVANI MCH

La firma di Cavani sul successo del Boca

00:14
MCH JOHNNY DEPP BOCA MCH

Anche Johnny Depp in tribuna per il Boca

00:55
DICH GATTUSO POST NORVEGIA DICH

Gattuso "Chiediamo scusa. Non è che alla prima difficoltà ci mettiamo a fare queste figuracce"

03:55
DICH FRATTESI POST NORVEGIA DICH

Frattesi: "Siamo stati fragili, dopo il loro pareggio ci siamo sciolti"

01:25
Chivu punta la Thu-la

Chivu punta la Thu-la

01:40
La rivincita dei secondi

La rivincita dei secondi

01:25
Milan verso il derby

Milan verso il derby

01:38
L'agenda di Conte

L'agenda di Conte

01:34
Roma, testa da difendere

Roma, testa da difendere

I più visti di Inter

Marotta: "La scelta di Chivu? Qualcuno evocava Mourinho... Culmine da dirigente raggiunto alla Juve"

Chivu prepara il derby studiando... l'Nfl: al Bernabeu per Miami Dolphins-Washington Commanders

DICH MAROTTA ALLA BOCCONI DICH

Marotta: "San Siro sarà un stadio d'eccellenza. Opera storica"

Diouf capitale da rivalutare in casa... sulle orme di Atta dell'Udinese

Calhanoglu 'diffidato' fa felice Chivu in vista del derby. Col Milan ci sarà anche Dumfries

Inter, look amarcord: la terza maglia 26/27 omaggia la divisa del 97/98 di Ronaldo & Co.

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:18
Grosso: "Basta paragoni con l'Italia del 2006. Pio è la dimostrazione che abbiamo giovani forti"
12:07
Qualificazioni Mondiali Uefa, la classifica marcatori incorona Haaland
11:02
Euro 2032, Abodi: "Non esiste alcun rischio di perdere evento"
10:00
Mondiali 2026, Abodi sull'Italia: "C'è ancora speranza, coltiviamo la fiducia"
09:19
Mondiali 2026: Italia ora ai playoff, sorteggi giovedì