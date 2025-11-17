Logo SportMediaset

LA RIVALITÀ

Sinner-Alcaraz, numeri da record: stessi punti conquistati negli scontri diretti

Nei 16 precedenti c'è un'incredibile statistica: i due si sono divisi perfettamente i punti in palio

di Martino Cozzi
17 Nov 2025 - 10:38

La rivalità tra Jannik Sinner Carlos Alcaraz è appena cominciata. La finale delle Atp Finals 2025, vinta da Sinner in due set, è stato solamente l'ultimo dei precedenti tra l'azzurro e lo spagnolo, pronti a dominare la scena mondiale del tennis per i prossimi anni. Una sfida sempre sul filo del rasoio, come dimostrato anche da un'incredibile statistica: nei 16 incontri disputati, i due hanno totalizzato 3302 punti in totale, ovvero 1651 a testa. Numeri che rispecchiano il sostanziale equilibrio negli scontri, nonostante Alcaraz sia in vantaggio negli scontri diretti

Sinner, nel 2025 statisiche da Federer e guadagni milionari | TUTTI I NUMERI

Infatti, quella di ieri sera è stata solamente la sesta vittoria di Sinner contro lo spagnolo, avanti 10-6 nei precedenti. Oltre alle Atp Finals, nel 2025 Sinner e Alcaraz si sono affrontati altre cinque volte, sempre nell'atto finale dei tornei: Masters 1000 Roma, Roland Garros, Wimbledon, Masters 1000 Cincinnati e Us Open. L'azzurro ha trionfato solamente a Wimbledon, con il numero uno al mondo che ha vinto tutti gli altri precedenti (con Sinner che si è ritirato a Cincinnati per un problema fisico). A queste va anche aggiunta la finale del Six Kings Slam, vinta da Sinner che però non viene calcolato nei precedenti ufficiali. 

Fine anno diversa per Sinner e Alcaraz, il primo scontro diretto del 2026 in Corea

Il 2026 si aprirà nuovamente con un testa a testa tra i due: il 10 gennaio, infatti a Seul è in programma un'esibizione, primo incrocio della stagione che precede il successivo esordio agli Australian Open, dove Jannik difenderà il titolo conquistato per due anni di fila

jannik sinner
carlos alcaraz
atp finals

