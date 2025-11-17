Sinner-Alcaraz, numeri da record: stessi punti conquistati negli scontri diretti

Sinner, dopo la vittoria esplode la festa con Laila e il suo team tra risate e champagne
di Martino Cozzi
La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è appena cominciata. La finale delle Atp Finals 2025, vinta da Sinner in due set, è stato solamente l'ultimo dei precedenti tra l'azzurro e lo spagnolo, pronti a dominare la scena mondiale del tennis per i prossimi anni. Una sfida sempre sul filo del rasoio, come dimostrato anche da un'incredibile statistica: nei 16 incontri disputati, i due hanno totalizzato 3302 punti in totale, ovvero 1651 a testa. Numeri che rispecchiano il sostanziale equilibrio negli scontri, nonostante Alcaraz sia in vantaggio negli scontri diretti.
Infatti, quella di ieri sera è stata solamente la sesta vittoria di Sinner contro lo spagnolo, avanti 10-6 nei precedenti. Oltre alle Atp Finals, nel 2025 Sinner e Alcaraz si sono affrontati altre cinque volte, sempre nell'atto finale dei tornei: Masters 1000 Roma, Roland Garros, Wimbledon, Masters 1000 Cincinnati e Us Open. L'azzurro ha trionfato solamente a Wimbledon, con il numero uno al mondo che ha vinto tutti gli altri precedenti (con Sinner che si è ritirato a Cincinnati per un problema fisico). A queste va anche aggiunta la finale del Six Kings Slam, vinta da Sinner che però non viene calcolato nei precedenti ufficiali.
Il 2026 si aprirà nuovamente con un testa a testa tra i due: il 10 gennaio, infatti a Seul è in programma un'esibizione, primo incrocio della stagione che precede il successivo esordio agli Australian Open, dove Jannik difenderà il titolo conquistato per due anni di fila.
