Sinner-Alcaraz, numeri da record: stessi punti conquistati negli scontri diretti

Infatti, quella di ieri sera è stata solamente la sesta vittoria di Sinner contro lo spagnolo, avanti 10-6 nei precedenti. Oltre alle Atp Finals, nel 2025 Sinner e Alcaraz si sono affrontati altre cinque volte, sempre nell'atto finale dei tornei: Masters 1000 Roma, Roland Garros, Wimbledon, Masters 1000 Cincinnati e Us Open. L'azzurro ha trionfato solamente a Wimbledon, con il numero uno al mondo che ha vinto tutti gli altri precedenti (con Sinner che si è ritirato a Cincinnati per un problema fisico). A queste va anche aggiunta la finale del Six Kings Slam, vinta da Sinner che però non viene calcolato nei precedenti ufficiali.