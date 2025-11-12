L'Angola paga l'Argentina 13 milioni di dollari per un'amichevole

Il sindaco di Miami consegna a Messi le chiavi della città. Il numero 10: "Questa è casa mia"
© Getty Images
© Getty Images
L'Angola sborsa 13 milioni di dollari (circa 12 milioni di euro) per ospitare l'Argentina campione del mondo in un'amichevole con Messi e Lautarodi Stefano Fiore
L'Argentina campione del mondo, con Lionel Messi in testa e anche l'interista Lautaro Martinez (ma non Julian Alvarez per una questione relativa ai vaccini), sarà ospite d'onore in Angola per celebrare il 50° anniversario dell'indipendenza dal Portogallo. L'evento sportivo, però, ha fatto parlare di sè anche per un altro motivo, cioè la cifra record che l'Angola verserà alla Federcalcio argentina.
Per attrarre la Selección di Messi e la squadra campione del mondo, l'Angola ha sborsato la cifra esorbitante di 13 milioni di dollari, equivalenti a circa 12 milioni di euro. La gara si terrà venerdì nello 'Stadio 11 Novembre dell'Angola' – intitolato al giorno dell'indipendenza – mentre la squadra argentina arriverà nel Paese africano giovedì.
I festeggiamenti, iniziati oggi a Luanda, hanno anche un profondo significato storico per l'Angola, che dichiarò l'indipendenza dal Portogallo l'11 novembre 1975, prima di essere dilaniata da una lunga guerra civile. Il Paese, ricco di petrolio, è governato dal Movimento Popolare per la Liberazione dell'Angola.
© Getty Images
© Getty Images