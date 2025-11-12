L'Angola paga l'Argentina 13 milioni di dollari per un'amichevole

L'Argentina campione del mondo, con Lionel Messi in testa e anche l'interista Lautaro Martinez (ma non Julian Alvarez per una questione relativa ai vaccini), sarà ospite d'onore in Angola per celebrare il 50° anniversario dell'indipendenza dal Portogallo. L'evento sportivo, però, ha fatto parlare di sè anche per un altro motivo, cioè la cifra record che l'Angola verserà alla Federcalcio argentina.