Paura per Udogie: minacciato con un'arma da un procuratore

Lo riferisce la BBC: l'uomo sarebbe stato già arrestato e rilasciato su cauzionedi Redazione
Attimi di paura per il calciatore del Tottenham e della nazionale italiana Destiny Udogie, minacciato con una pistola da un agente di calcio. Secondo la BBC Sport l'episodio, confermato dagli Spurs che hanno dato massimo supporto al loro tesserato, è avvenuto a Londra lo scorso 6 settembre. Si presume che anche un altro uomo sia stato ricattato e minacciato dallo stesso individuo durante l'incidente in questione. Per fortuna non sono stati segnalati feriti.
La polizia metropolitana di Londra, che sta indagando, ha dichiarato che un uomo di 31 anni è stato arrestato l'8 settembre con l'accusa di possesso di armi da fuoco con intento di ricatto e guida senza patente. È stato rilasciato su cauzione mentre le indagini proseguono.
LA NOTA DEL TOTTENHAM
In un comunicato, gli Spurs hanno dichiarato: "Abbiamo fornito supporto a Destiny e alla sua famiglia sin dall'incidente e continueremo a farlo. Trattandosi di una questione legale, non possiamo rilasciare ulteriori dichiarazioni".
Il 22enne Udogie è arrivato al Tottenham dall'Udinese per 15 milioni di sterline firmando un contratto quinquennale nell'estate del 2022, prima di tornare immediatamente al club di Serie A in prestito per una stagione. È tornato agli Spurs per l'inizio della stagione 2023-24 e ha collezionato fino a oggi 76 presenze con il club. L'esterno italiano ha giocato 10 partite in questa stagione, inclusa la vittoria per 4-0 di martedì sera contro il Copenaghen nella fase a gironi di Champions League.