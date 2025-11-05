Paura per Udogie: minacciato con un'arma da un procuratore

Attimi di paura per il calciatore del Tottenham e della nazionale italiana Destiny Udogie, minacciato con una pistola da un agente di calcio. Secondo la BBC Sport l'episodio, confermato dagli Spurs che hanno dato massimo supporto al loro tesserato, è avvenuto a Londra lo scorso 6 settembre. Si presume che anche un altro uomo sia stato ricattato e minacciato dallo stesso individuo durante l'incidente in questione. Per fortuna non sono stati segnalati feriti.