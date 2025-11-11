Turchia, prosegue lo scontro tra Mourinho e il Fenerbahce: il club chiede il conto di 750 mila euro per l'hotel in cui soggiornava

Secondo il Daily Mail la società pretende infatti il pagamento delle spese di soggiorno nella suite del Four Seasons in cui lo Special One ha vissuto nei 14 mesi della sua esperienza turca. Si tratta in tutto di 656 mila sterline, quasi 750 mila euro al cambio attuale. L'hotel è situato sulle sponde del Bosforo in uno splendido palazzo dell'800 ed è naturalmente dotato di tutti i comfort, tra cui spa e piscine interne ed esterne. Il club pretende dunque che sia Mourinho a saldare il conto, anche considerando la maxi buonuscita da 8,75 milioni con cui è stato salutato.