Nigeria eliminata, il ct Chelle accusa di "rito voodoo" il Congo

di Stefano Fiore
La partita tra Nigeria e Repubblica Democratica del Congo a Rabat, valida per l'accesso ai playoff dei Mondiali 2026, si è conclusa con l'eliminazione a sorpresa dei nigeriani ai calci di rigore (1-1, poi 4-3 d.c.r.). Tuttavia, il risultato sportivo è stato messo in secondo piano dalle parole di Eric Chelle. Al fischio finale, il commissario tecnico della Nigeria si è scagliato furiosamente verso la panchina congolese, dovendo essere bloccato dall'intervento di Sébastien Desabre, allenatore avversario.
La spiegazione di tale rabbia è stata fornita dallo stesso Chelle ai microfoni di ESPN, e ha lasciato tutti sconcertati, denunciando comportamenti occulti durante la sessione decisiva: "Durante tutta la sessione di calci di rigore, il membro dello staff della Repubblica Democratica del Congo ci ha fatto un rito voodoo. Ogni volta, ogni volta, ogni volta... È per questo che ero un po' nervoso nei suoi confronti".
Invitato a precisare il gesto, Chelle ha mimato un movimento oscillatorio con il braccio, dicendo: "Qualcosa del genere... Non so se fosse acqua o roba simile". Il Congo non ha rilasciato commenti in merito, preferendo celebrare la qualificazione.
