Nigeria eliminata, il ct Chelle accusa di "rito voodoo" il Congo

Clamorosa eliminazione della Nigeria per mano del Congo. Il ct Chelle accusa un membro dello staff avversario di aver eseguito un "rito voodoo"

di Stefano Fiore
17 Nov 2025 - 10:30

La partita tra Nigeria e Repubblica Democratica del Congo a Rabat, valida per l'accesso ai playoff dei Mondiali 2026, si è conclusa con l'eliminazione a sorpresa dei nigeriani ai calci di rigore (1-1, poi 4-3 d.c.r.). Tuttavia, il risultato sportivo è stato messo in secondo piano dalle parole di Eric Chelle. Al fischio finale, il commissario tecnico della Nigeria si è scagliato furiosamente verso la panchina congolese, dovendo essere bloccato dall'intervento di Sébastien Desabre, allenatore avversario.

La spiegazione di tale rabbia è stata fornita dallo stesso Chelle ai microfoni di ESPN, e ha lasciato tutti sconcertati, denunciando comportamenti occulti durante la sessione decisiva: "Durante tutta la sessione di calci di rigore, il membro dello staff della Repubblica Democratica del Congo ci ha fatto un rito voodoo. Ogni volta, ogni volta, ogni volta... È per questo che ero un po' nervoso nei suoi confronti".

Invitato a precisare il gesto, Chelle ha mimato un movimento oscillatorio con il braccio, dicendo: "Qualcosa del genere... Non so se fosse acqua o roba simile". Il Congo non ha rilasciato commenti in merito, preferendo celebrare la qualificazione.

