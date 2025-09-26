Logo SportMediaset
Bundesliga: il Bayern Moncao batte il Werder Brema e resta a punteggio pieno

I bavaresi si impongono 4-0 con le reti di Tah, Kane (doppietta) e Laimer e fanno cinque su cinque

26 Set 2025 - 22:29
Il Bayern Monaco apre la quinta giornata di Bundesliga con gli ormai soliti tre punti: i bavaresi travolgono 4-0 il Werder Brema all’Allianz Arena e fanno cinque su cinque in campionato. Tah apre le marcature al 22’, poi si scatena il solito Kane con un’altra doppietta (45’ e 65’) e Laimer chiude i conti all’87’. Gli uomini di Kompany salgono a 15 punti in classifica, terza sconfitta per il Werder Brema che resta a quota 4.

Tutto facile per il Bayern Monaco, che firma la quinta vittoria consecutiva in Bundesliga strapazzando 4-0 il Werder Brema e rimanendo a punteggio pieno a quota 15 punti. Fin dalle prime battute gli uomini di Kompany fanno capire l’andamento agli avversari: alta pressione e tante occasioni nel primo quarto d’ora. Per il vantaggio i padroni di casa devono attendere il 22’: dagli sviluppi di calcio d’angolo Olise apparecchia per l’1-0 di Jonathan Tah. Dopo la rete dell’ex Leverkusen i Campioni in carica non si fermano: verso la fine del primo tempo il fallo di Friedl in area porta al raddoppio di Harry Kane su rigore al 45’. Dopo l’intervallo gli ospiti non riescono a reagire, con i biancorossi che chiudono i conti al 65’ grazie alla personale doppietta di Harry Kane, innescato da Luis Diaz. Nel finale c’è spazio anche per Laimer, che cala il poker all’87’. Vince il Bayern Monaco 4-0 e resta in vetta con cinque successi in altrettanti appuntamenti. Rimane bloccato a quota 4 punti il Werder Brema, alla terza sconfitta stagionale.

