Bundesliga: il Bayern Moncao batte il Werder Brema e resta a punteggio pieno

Il Bayern Monaco apre la quinta giornata di Bundesliga con gli ormai soliti tre punti: i bavaresi travolgono 4-0 il Werder Brema all’Allianz Arena e fanno cinque su cinque in campionato. Tah apre le marcature al 22’, poi si scatena il solito Kane con un’altra doppietta (45’ e 65’) e Laimer chiude i conti all’87’. Gli uomini di Kompany salgono a 15 punti in classifica, terza sconfitta per il Werder Brema che resta a quota 4.