Bundesliga: il Bayern fa 8 su 8. Lipsia scatenato, ok il Francoforte

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-BAYERN MONACO 0-3

Scontro testa-coda della classifica al Borussia-Park, dove va in scena una classicissima del calcio tedesco. La gara inizia con un quarto d’ora di ritardo, visto che alcuni problemi alla circolazione stradale hanno rallentato l’arrivo allo stadio del bus bavarese. L’imprevisto non deconcentra però la squadra di Kompany, che dopo pochissimi secondi si costruisce già la prima palla gol: Luis Diaz spreca però malamente. Al 18’ il Var richiama quindi l’arbitro per valutare un intervento a gamba tesa di Castrop proprio ai danni dell’ex Liverpool e Stegemann non può che estrarre il cartellino rosso diretto. Il Gladbach si ritrova così in dieci e crolla alla distanza. Dopo il gol annullato per fuorigioco a Kane al 62’, è Kimmich ad aprire col mancino la scatola difensiva del Borussia due minuti più tardi. Guerreiro trasforma poi nel 2-0 lo splendido assist di Olise al 69’, mentre Stoger colpisce clamorosamente il palo su calcio di rigore al 75’, sciupando la ghiotta chance per accorciare le distanze. A sigillare il match ci pensa allora Karl all’81’ con un celestiale sinistro a giro che si spegne sotto l’incrocio dei pali: il giovane 2008 trova così il suo primo gol in Bundesliga, dopo quello realizzato pochi giorni fa in Champions League. Il Bayern fa quindi 8 su 8 in campionato e resta capolista a punteggio pieno: 24 punti. Il Monchengladbach rimane invece ultimo, a quota 3 punti.



AUGSBURG-LIPSIA 0-6

Il Lipsia fa visita all’Augsburg e al decimo si porta in vantaggio grazie alla bella rete realizzata da Diomande in inserimento. I Tori sono rabbiosi e tra il 18’ e il 22’ incornano per altre due volte i padroni di casa: a far volare rapidamente gli ospiti sul 3-0 ci pensano Romulo e Nusa. Al 38’ il Lipsia cala poi il poker con Baumgartner, chiudendo di fatto il match già prima dell’intervallo. Il 5-0 di Ouedraogo al 56’ e il 6-0 di Lukeba al 66’ sono quindi la ciliegina sulla torta. Il Lipsia sale a 19 punti e resta a -5 dal Bayern capolista, mentre l’Augsburg rimane a 7 punti.



AMBURGO-WOLFSBURG 0-1

L’Amburgo accoglie il Wolfsburg al Volksparkstadion, impianto in cui sono i Lupi a salire sull’1-0 al 15’ con il mancino a giro di Daghim. I padroni di casa hanno quindi la grande possibilità di pareggiare nel recupero del primo tempo, ma Grabara para il calcio di rigore tirato da Konigsdorffer. Il Wolfsburg vince allora di misura, ritrova il successo dopo quattro ko, e aggancia l’Amburgo a quota 8 punti.



EINTRACHT FRANCOFORTE-ST. PAULI 2-0

Il St. Pauli fa tappa a Francoforte, dove gli ospiti si vedono annullare un gol già al 4’: Kaars segna, ma è fuorigioco. A salire sull’1-0 è allora l’Eintracht con l’inzuccata di Burkardt al 36’, con l’attaccante tedesco che timbra poi anche il raddoppio al 56’. Grazie alla doppietta del suo bomber, il Francoforte si porta a 13 punti, mentre il St. Pauli rimane a 7.



HOFFENHEIM-HEIDENHEIM 3-1

La PreZero Arena di Sinsheim fa da cornice a Hoffenheim-Heidenheim, sfida che si stappa al 18’, quando Asllani segna l’1-0 con un bel destro che si insacca nei pressi del secondo palo. I padroni di casa raddoppiano poi con Lemperle nel recupero del primo tempo, al termine di una bella azione di squadra. Al 63’ è invece l’infinito Kramaric a fare 3-0, mentre Schimmer sigla il gol della bandiera per gli ospiti al 75’. L’Hoffenheim vince 3-1 e sale così a 13 punti. L’Heidenheim resta invece in coda alla classifica, con soli 4 punti conquistati fin qui.