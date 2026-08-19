Cagliari, Trepy migliora: "No danni neurologici e degenza non lunga"

Il calciatore, ha precisato la direttrice, aveva ingerito una quantità significativa di acqua che aveva raggiunto i polmoni, ma dagli accertamenti non è emersa la presenza di alcol o sostanze stupefacenti. Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, il direttore generale dell'Aou di Sassari Serafinangelo Ponti, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini e il direttore sanitario pro tempore dell'Aou Roberto Foddanu. Giulini ha espresso gratitudine ai sanitari per le cure prestate e la tempestività dell'intervento, augurando al giovane attaccante una pronta ripresa. "Quello che poi decideranno medici sportivi e altri non compete ovviamente a noi, ma ci sarà tempo", ha aggiunto Milia, sottolineando che al momento la priorità resta monitorare l'evoluzione delle condizioni cliniche del calciatore.