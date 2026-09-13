COINVOLTE 6 PERSONE

Paura per Daniel Maldini: incidente nella notte a Milano, dimesso dall'ospedale

Il trequartista aveva giocato e segnato, solo poche ore prima, con il suo Cagliari in casa dell'Atalanta. "Sta bene" le parole del legale

13 Set 2026 - 12:34
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È rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta. L'incidente è avvenuto attorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20, 21 anni, oltre a Daniel Maldini che compirà 25 anni fra un mese.

La dinamica dell'incidente

 Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, Maldini era alla guida di una Porsche Carrera 4 e sarebbe entrato in via Caracciolo da via Tolentino senza dare la precedenza a una Golf che stava andando verso via Mac Mahon. La parte anteriore della macchina del calciatore del Cagliari ha così urtato l'altra vettura che è andata poi a sbattere contro una Mercedes parcheggiata in via Caracciolo.

I feriti

 Sono intervenute tre ambulanze e un'automedica: Maldini è stato trasportato in codice azzurro al Fatebenefratelli mentre i feriti sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico, al San Carlo e al Fatebenefratelli. Sono stati disposti gli esami tossicologici per alcol e droga. 

"Maldini sta bene"

 "Dopo un breve accertamento in codice azzurro presso il pronto soccorso Daniel è stato immediatamente dimesso ed è rientrato alla propria abitazione e si trova in buone condizioni di salute": è quanto ha comunicato in una nota l'avvocato Danilo Buongiorno, legale del calciatore Daniel Maldini coinvolto questa mattina in un incidente stradale a Milano. "Daniel sta bene e non ha subito alcun tipo di lesione tantomeno grave" ha precisato l'avvocato Buongiorno.

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