Italia-Turchia, arbitra Marciniak: i precedenti sono tabù per gli Azzurri

Szymon Marciniak dirigerà la Nazionale italiana: i precedenti del fischietto polacco con gli azzurri e i club di Serie A

04 Ott 2026 - 10:00
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Sarà il polacco Szymon Marciniak, 45 anni, a dirigere Italia-Turchia, segnando la sua prima direzione in assoluto per la Nazionale in un match casalingo. Il fischietto europeo vanta ben 44 incroci con i club italiani (di cui 10 con la sola Inter), con un bilancio complessivo di 15 vittorie, 13 pareggi e 16 sconfitte. I precedenti con l'Italia raccontano però un tabù ancora da sfatare: nei 4 incroci passati l'Italia non ha mai vinto, collezionando due pareggi - tra cui il rocambolesco 3-3 in Nations League a Dortmund contro la Germania nel 2025 - e due sconfitte, compreso il doloroso 0-2 incassato contro la Svizzera a Berlino negli ottavi degli Europei 2024.

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