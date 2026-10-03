Buon compleanno Ibra: i 45 anni di un calciatore e un uomo unico

Dalla Juve all’Inter. Cintura nera di tradimenti e di scorpioni. Dall’Inter al Milan, passando per il Barcellona. Quasi sempre solo contro tanti. Calamita di attenzioni, calamità per gli avversari. Dopo l’Italia, ha conquistato Parigi e poi l’America. E a 39 anni è tornato al Milan, per rovesciare da solo il destino della squadra che ha amato di più. Vince uno Scudetto, facendo ancora cose da Ibra. Dentro l’area e non solo. Chiedere a Lukaku...