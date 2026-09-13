Daniel Maldini positivo all'etilometro, ritirata la patente dopo incidente

È risultato positivo all'etilometro Daniel Maldini, a cui è stata ritirata la patente dopo l'incidente con la sua Porsche Carrera in cui è rimasto coinvolto questa mattina a Milano. Il calciatore del Cagliari ha fatto registrare valori di 0,91 mg/l alla prima prova e di 0,89 mg/l alla seconda ai test effettuati sul posto dalla Polizia Locale. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti.
Cosa vuol dire 0,91mg/l?
Un valore dell'etilometro pari a 0,91 mg/l (milligrammi di alcol per litro d'aria espirata) corrisponde a una concentrazione di alcol nel sangue (tasso alcolemico) di 1,82 g/l (grammi per litro). Nel Codice della Strada italiano (Art. 186), un valore di 1,82 g/l ricade nella terza e più grave fascia di reato (superiore a 1,5 g/l). Si tratta di un illecito penale che prevede la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca del veicolo.
La dinamica dell'incidente
Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, Maldini era alla guida di una Porsche Carrera 4 e sarebbe entrato in via Caracciolo da via Tolentino senza dare la precedenza a una Golf che stava andando verso via Mac Mahon. La parte anteriore della macchina del calciatore del Cagliari ha così urtato l'altra vettura che è andata poi a sbattere contro una Mercedes parcheggiata in via Caracciolo.
I feriti
Sono intervenute tre ambulanze e un'automedica: Maldini è stato trasportato in codice azzurro al Fatebenefratelli mentre i feriti sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico, al San Carlo e al Fatebenefratelli.
"Maldini sta bene"
"Dopo un breve accertamento in codice azzurro presso il pronto soccorso Daniel è stato immediatamente dimesso ed è rientrato alla propria abitazione e si trova in buone condizioni di salute": è quanto ha comunicato in una nota l'avvocato Danilo Buongiorno, legale del calciatore Daniel Maldini coinvolto questa mattina in un incidente stradale a Milano. "Daniel sta bene e non ha subito alcun tipo di lesione tantomeno grave" ha precisato l'avvocato Buongiorno.