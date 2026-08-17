SERIE A

Cagliari, incidente in piscina per Trepy: tenuto in coma farmacologico

Il giocatore avrebbe rischiato di annegare in una piscina mentre si trovava nel Nord Sardegna in pausa: la società segue la situazione insieme alla famiglia

17 Ago 2026 - 11:43
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Ore di grande apprensione in casa Cagliari per le condizioni di Yael Trepy. Il ventenne attaccante rossoblù, che era sceso in campo da titolare nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro l'Arezzo, è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva presso l’Ospedale Civile “Santissima Annunziata” di Sassari a seguito di un grave incidente avvenuto durante il weekend di riposo concesso dalla squadra.

Le condizioni

 Sono gravi le condizioni del calciatore di 20 anni ricoverato da ieri sera nel reparto Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. La Tac toracica eseguita sull'attaccante ha rivelato la presenza di grandi quantità di liquido nei polmoni, situazione che rende difficile lo scambio di ossigeno. Per evitare sofferenze al paziente e consentire la somministrazione di una terapia, i medici tengono il giovane in coma farmacologico, sotto costante monitoraggio.

L'incidente a Porto Cervo

 Nella giornata di domenica 16 agosto, mentre si trovava in Nord Sardegna per trascorrere un paio di giorni di vacanza dopo la vittoria contro l'Arezzo, il giocatore ha rischiato di annegare in una piscina. Tradito dall'improvviso cambio di profondità del fondale e non sapendo nuotare bene, il giovane classe 2004 è andato subito in grave difficoltà fino a perdere conoscenza. Soccorso tempestivamente, è stato trasferito d'urgenza a Sassari dove è stato intubato.

Il comunicato del Cagliari

 Con una nota ufficiale, la società ha espresso la propria vicinanza al giovane talento: "Il Club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il Club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili".

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