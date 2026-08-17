Cagliari, incidente in piscina per Trepy: tenuto in coma farmacologico

Con una nota ufficiale, la società ha espresso la propria vicinanza al giovane talento: "Il Club è in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del calciatore e segue con la massima attenzione l’evolversi delle sue condizioni. In questo momento ogni pensiero del Cagliari Calcio è rivolto a Yael e ai suoi familiari. Il Club invita inoltre al massimo rispetto della loro privacy e comunicherà eventuali aggiornamenti quando disponibili".