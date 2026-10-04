Lautaro Martinez da record con l'Argentina: altro gol e podio assoluto

Prosegue l'ascesa di Lautaro Martínez nella storia dell'Argentina: l'attaccante dell'Inter è stato tra i grandi protagonisti nel travolgente 7-0 inflitto in amichevole al Burkina Faso, firmando la rete del vantaggio sulla respinta del portiere dopo un calcio di rigore e servendo l'assist per il gol di Gianluca Prestianni prima di lasciare il campo nella ripresa.
A segno per la seconda gara consecutiva dopo la marcatura nel 4-0 contro la Bolivia, il Toro ha toccato quota 42 reti con la maglia della Selección, agganciando Sergio Aguero al terzo posto della classifica dei migliori marcatori di sempre della nazionale albiceleste.
Con il primato assoluto (125 gol) di Lionel Messi lontanissimo, il prossimo traguardo nel mirino del capitano nerazzurro diventa Gabriel Batistuta a quota 54 gol.