Rabiot: "Bravissimo Donnarumma, avrei scommesso che il mio tiro sarebbe entrato"
Il centrocampista del Milan"dopo il pareggio dello Stade de France: "Senza Gigio avremmo fatto due o tre gol in più. Contenti della prestazione, lo è anche Zidane"
"Donnarumma è stato bravissimo, avrei scommesso che quel pallone sarebbe entrato". Adrien Rabiot sorride, ai microfoni di SportMediaset, ricordando l'intervento del portiere azzurro nel finale. "Lui è stato veloce, come in altre due o tre occasioni, dal tiro di Camavinga all'uscita su Dembele. Senza Gigio avremmo fatto due o tre gol in più. L'Italia è fortunata ad avere un portiere così".
Poi l'analisi sulla sfida: "L'Italia ha fatto bene difensivamente, anche se abbiamo trovato gli spazi per poter segnare. Abbiamo creato tanto, è un peccato non aver segnato il secondo gol perché avremmo chiuso la partita. La gara è rimasta aperta e su una palla persa abbiamo subito il pareggio. In generale, sono contento dei ragazzi e lo è anche mister Zidane. Abbiamo fatto bene e dimostrato le nostre qualità sia nel primo sia nel secondo tempo".