Rabiot: "Bravissimo Donnarumma, avrei scommesso che il mio tiro sarebbe entrato"

Poi l'analisi sulla sfida: "L'Italia ha fatto bene difensivamente, anche se abbiamo trovato gli spazi per poter segnare. Abbiamo creato tanto, è un peccato non aver segnato il secondo gol perché avremmo chiuso la partita. La gara è rimasta aperta e su una palla persa abbiamo subito il pareggio. In generale, sono contento dei ragazzi e lo è anche mister Zidane. Abbiamo fatto bene e dimostrato le nostre qualità sia nel primo sia nel secondo tempo".