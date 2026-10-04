Croazia travolta, Modric duro: "Provo vergogna. È la prima volta in 20 anni"

"È difficile trovare una spiegazione per una prestazione del genere, priva di duelli, falli, aggressività, coesione... Sono qui da 20 anni, ma è la prima volta che provo vergogna dopo una partita. Si può perdere, qualcuno è più forte, al momento loro sono più forti, ma perdere in questo modo e sperperare così la reputazione che ci siamo costruiti in tutti questi anni è inaccettabile. Sento proprio vergogna". Questo il durissimo commento di Luka Modric, leader e simbolo della Croazia, dopo la clamorosa sconfitta per 0-7 contro l'Inghilterra.