NAZIONALE

Bastoni: "Bravi a soffrire, usciamo con dei rimpianti. Vogliamo diventare una squadra riconoscibile"

Il difensore dell'Italia, ancora in gol, a SportMediaset: "Siamo andati avanti a giocare con i nostri concetti anche dopo la rete di Olise"

02 Ott 2026 - 23:01
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"Siamo orgogliosi". Alessandro Bastoni, in gol per due gare di fila con la Nazionale, è più che soddisfatto dopo il punto strappato alla Francia di Zidane a Parigi: "Sapevamo che bisognava soffrire, nel primo tempo lo abbiamo fatto e le occasioni più nitide sono state nostre - le parole del difensore -. Inoltre siamo stati bravi a non mollare dopo il gol preso. Siamo andati avanti a giocare con le nostre qualità. Uscire fuori con dei rimpianti dice tutto di questa serata. Ci aspetta un lungo cammino, l'obiettivo è diventare una squadra riconoscibile".    

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