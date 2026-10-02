Bastoni: "Bravi a soffrire, usciamo con dei rimpianti. Vogliamo diventare una squadra riconoscibile"

"Siamo orgogliosi". Alessandro Bastoni, in gol per due gare di fila con la Nazionale, è più che soddisfatto dopo il punto strappato alla Francia di Zidane a Parigi: "Sapevamo che bisognava soffrire, nel primo tempo lo abbiamo fatto e le occasioni più nitide sono state nostre - le parole del difensore -. Inoltre siamo stati bravi a non mollare dopo il gol preso. Siamo andati avanti a giocare con le nostre qualità. Uscire fuori con dei rimpianti dice tutto di questa serata. Ci aspetta un lungo cammino, l'obiettivo è diventare una squadra riconoscibile".