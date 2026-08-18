Cagliari, migliorano le condizioni di Trepy: è stato estubato, è vigile e collaborante

Yael Trepy, il calciatore del Cagliari che ha rischiato di annegare in una piscina, è stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza: è vigile e collaborante e, allo stato attuale, non presenta deficit neurologici evidenti. Le condizioni respiratorie ed emodinamiche risultano stabili. Lo rende noto l'ospedale Santissima Annunziata dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, dove il 20enne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto.