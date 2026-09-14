Incidente Daniel Maldini: l'attaccante positivo all'alcol, esami tossicologici negativi

L'incidente nella notte tra sabato e domenica fa restare Daniel Maldini senza patente. L'attaccante del Cagliari, figlio di Paolo Maldini, è infatti risultato positivo all’alcol test, motivo per cui gli è stata ritirata la patente ed è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza, mentre gli esami tossicologici effettuati in ospedale hanno dato esito negativo come comunicato dal club sardo.