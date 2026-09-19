Serie A, Palladino comincia con un pareggio. Il Cagliari vince ancora

Esordio dolce amaro per Palladino, che contro il Torino non va oltre l’1-1 finale. Il Bologna passa in vantaggio al 14’ grazie a un gol di Bernardeschi, bravo a raccogliere in area una respinta della difesa granata su cross di Miranda. I rossoblù calano nella ripresa, e il gol del definitivo pareggio arriva al 77’ grazie a Kulenovic, entrato al posto di Fitz-Jim. Sulla conclusione dell’attaccante croato - tutt’altro che irresistibile - Skorupski sbaglia e di fatto si butta la palla in porta. Il Bologna sale a quota 2; il Torino a 4.
È un Cagliari che continua a sognare quello che trova la quarta vittoria (la terza in trasferta) nelle prime cinque di campionato. Decide un gol di Daniel Maldini al 54’ su un clamoroso errore della difesa dell’Udinese, totalmente impreparata su un retropassaggio di Miller: per l’attaccante italiano è un gioco da ragazzi mettere a sedere Okoye e concludere a rete. La squadra di Pisacane vola a 12 punti, e si godrà la sosta in piena zona Europa. Terzo ko consecutivo per la squadra di Runjaic, che non è riuscita a capitalizzare le tantissime occasioni ricevute.
IL TABELLINO - BOLOGNA-TORINO 1-1
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski 4,5; Helland 5,5 (13’ s.t. De Silvestri 6), Heggem 6, Theate 6; Zortea 6 (39’ s.t. Holm s.v.), Ferguson 6, Pobega 6(31’ s.t. Moro s.v.), Miranda 6,5; Bernardeschi 7 (31’ s.t. Orsolini s.v.), Piccoli 6, Cambiaghi 6 (13’ s.t. Odgaard 6), Allenatore: Raffaele Palladino 6
TORINO (3-5-2): Perri 6; Cömert 5,5 (23’ s.t. Belghali 6), Ismajli 6, Coco 6; Fortini 5,5 (1’ s.t. Patterson 6) Bragança 6 (23’ s.t. Ilkhan 6), Mandragora 6,5, Fitz-Jim 6,5 (10’ s.t. Kulenovic 7), Cacciamani 6; Vlasic 5,5 (23’ s.t. Oristanio s.v.) Simeone 5,5. Allenatore: Ignazio Abate 6
ARBITRO: Guida
MARCATORI: 14’ Bernardeschi (B), 77’ Kulenovic (T)
AMMONITI: Bragança (T), Belghali (T), Patterson (T)
ESPULSI: -
IL TABELLINO - UDINESE-CAGLIARI 0-1
UDINESE (3-4-2-1): Okoye 6; Abankwah 6, Kabasele 4.5 (26’ s.t. Bayo 6), Ebosse 6; Vojvoda 5,5 Miller 5 (12’ s.t. Unai Gomez 5,5) Karlström 5, Kamara 5,5 (26. s.t. Zanoli 6); Zaniolo 5,5 (1’ s.t. Chakvetadze 5,5), Ekkelenkamp 6; Davis 6 (37’ p.t. Gueye 6). Allenatore: Kosta Runjaic 5,5
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile 7; Ze Pedro 7, Mina 7, Rodriguez 6 (14’ s.t. Sugawara 6), Obert 6; Romano 6 (40’ s.t. Gagliardini s.v.), Winks 6,5, Deiola 5,5; Adopo 6, Maldini 7 (14’ s.t. Kevin Carlos 6); Mendy 5,5 (40’ s.t. Fadera s.v.). Allenatore: Fabio Pisacane 7
ARBITRO: Manganiello
MARCATORI: 54’ Maldini (C)
AMMONITI: Zaniolo (U), Karlström (U)
ESPULSI: -
LE STATISTICHE DI BOLOGNA-TORINO
Il Bologna ha raccolto appena due punti in queste prime cinque giornate di Serie A: è la seconda peggior partenza degli emiliani nel massimo torneo (peggio solo nel 2011/12, un punto).
Il Bologna è imbattuto da 11 gare casalinghe contro il Torino in Serie A (4V, 7N): tra le squadre attualmente nel massimo campionato, gli emiliani vantano una striscia aperta più lunga di gare interne consecutive senza sconfitta solo contro il Cagliari (13).
Il Torino ha subito gol in tutte le ultime 10 partite di Serie A: non collezionava una striscia del genere addirittura dal periodo luglio-novembre 2020 (11 in quel caso).
Per la quarta trasferta consecutiva in Serie A, il Torino ha sia segnato che subito gol: i granata hanno raccolto quattro punti in totale in queste prime cinque giornate, gli stessi del torneo 25/26.
Il Bologna ha subito gol in sei gare consecutive di Serie A per la prima volta dalla serie di 13 collezionata tra dicembre 2025 e febbraio 2026.
Federico Bernardeschi non segnava dal 23 maggio 2026 contro l’Inter in Serie A: da inizio febbraio ad oggi, è il miglior marcatore del Bologna nel massimo torneo (quattro reti).
Primo gol in Serie A alla sedicesima presenza per Sandro Kulenovic, che diventa il quinto croato a segnare con la maglia del Torino nel massimo torneo.
Era da marzo contro il Napoli che il Torino non subiva gol nei primi 15 minuti di gioco in un match di Serie A.
LE STATISTICHE DI UDINESE-CAGLIARI
Il Cagliari (4V, 1P) ha vinto quattro delle prime cinque partite stagionali in Serie A per la seconda volta nella sua storia; la prima fu nel 1969/70, nel campionato che chiuse al primo posto.
Il Cagliari ha vinto le prime tre trasferte stagionali in Serie A per la prima volta nella sua storia.
Il Cagliari ha vinto quattro trasferte di fila in Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il marzo-maggio 1965, con Arturo Silvestri in panchina.
Il Cagliari (4V, 1P) ha perso solo una delle prime cinque partite stagionali in un campionato di Serie A per la prima volta dal 2013/14 (1V, 3N).
Il Cagliari ha tenuto la porta inviolata in tre delle cinque partite disputate in questa Serie A, tanti clean sheet quanti nelle precedenti 15.
Il Cagliari (due in questo campionato) ha subito due o meno gol nelle prime cinque partite stagionali in Serie A per la quarta volta nella sua storia e nelle tre precedenti ha sempre chiuso la stagione nelle prime sette posizioni: 6° nel 1966/67, 1° nel 1969/70 e 7° nel 1979/80.
L'Udinese ha perso due gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal novembre-dicembre scorsi (contro Bologna e Genoa in quel caso).
L’Udinese ha subito più di 10 gol dopo le prime cinque gare stagionali in Serie A (11) per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il 1997/98: 11 anche in quel caso, con Alberto Zaccheroni in panchina (in quell’anno i friulani chiusero comunque il torneo al 3° posto).
Daniel Maldini ha segnato in tre presenze consecutive per la prima volta in Serie A.
Daniel Maldini ha segnato tre gol in cinque presenze in questa Serie A, già uno in più rispetto allo scorso campionato: due in 21 gare con le maglie di Lazio e Atalanta.
Tra le cinque squadre contro cui Daniel Maldini ha segnato più di un gol in Serie A (due ciascuna), l’Udinese è quella contro cui ha disputato meno minuti nel torneo: 209.
Questa è solo la seconda partita di Serie A in cui l’Udinese ha tentato almeno 26 tiri senza segnare da quando il dato è disponibile (2004/05) - la prima contro il Napoli nel settembre 2008 (27).
L’Udinese ha battuto 16 corner nella sfida di oggi contro il Cagliari, record in un singolo match di Serie A per i bianconeri da quando il dato è disponibile (2004/05) - 16 anche il 23 giugno 2020 contro il Torino.