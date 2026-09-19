Serie A, Palladino comincia con un pareggio. Il Cagliari vince ancora

È un Cagliari che continua a sognare quello che trova la quarta vittoria (la terza in trasferta) nelle prime cinque di campionato. Decide un gol di Daniel Maldini al 54’ su un clamoroso errore della difesa dell’Udinese, totalmente impreparata su un retropassaggio di Miller: per l’attaccante italiano è un gioco da ragazzi mettere a sedere Okoye e concludere a rete. La squadra di Pisacane vola a 12 punti, e si godrà la sosta in piena zona Europa. Terzo ko consecutivo per la squadra di Runjaic, che non è riuscita a capitalizzare le tantissime occasioni ricevute.