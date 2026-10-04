Usa, crescono gli eredi di Pulisic: fresco 17enne in gol contro il Messico

04 Ott 2026 - 09:29
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Christian Pulisic ha solo 28 anni ma gli Usa pensano già ai Mondiali 2030 per l'attacco, facendo crescere sotto l'ala del ct, Mauricio Pochettino, una batteria di giovanissimi talenti. In un'amichevole giocata la notte scorsa in Arizona, Cavan Sullivan, 17 anni da pochi giorni, è diventato il più giovane marcatore nella storia della nazionale Usa, contribuendo alla vittoria per 3-0 sul Messico. Sullivan, destinato a trasferirsi al Manchester City il prossimo anno, ha battuto dopo pochi giorni il record di Mathis Albert (17 anni e quattro mesi), l'attaccante del Borussia Dortmund che aveva segnato uno dei 4 gol della vittoria della squadra di Pochettino in un'altra amichevole, contro il Cile. Alla vittoria sul Messico ha contribuito un altro giovanissimo, il diciottenne Julian Hall, al terzo gol in altrettante partite da quando il Pochettino lo ha fatto debuttare in nazionale, la scorsa settimana, nella vittoria contro il Perù.

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