Daniel Maldini, il test è negativo: escluso l'uso di sostanze stupefacenti

L'incidente si è verificato all'alba di domenica scorsa alla periferia Nord di Milano. Alla guida della sua auto, Maldini ha mancato una precedenza ed è andato a sbattere contro un'altra macchina, risultando positivo all'etilometro con il conseguente ritiro della patente. Il giocatore, convocato dal ct azzurro Roberto Mancini per le prossime partite dell'Italia in Nations League contro Belgio (25 settembre), Francia e Turchia (due volte) era già risultato negativo agli stupefacenti nelle analisi effettuate il giorno dopo l'incidente in un laboratorio di Cagliari. "Daniel non ha mai fatto uso di stupefacenti", aveva sottolineato il suo legale, l'avvocato Danilo Buongiorno, riservandosi "di tutelare l'immagine e la reputazione del calciatore" con "azioni civili e azioni penali". Anche la sua attuale società, il Cagliari, lo aveva difeso dalle "notizie prive di fondamento" circolate. "L'incidente di Maldini è un capitolo chiuso. La posizione resta quella del genitore. In certi casi, quando si esce a bere una cosa, è preferibile non uscire con la macchina", ha detto il presidente del Cagliari Tommaso Giulini stamattina a Radio Anch'io lo sport.