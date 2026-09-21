DOPO L'INCIDENTE

Daniel Maldini, il test è negativo: escluso l'uso di sostanze stupefacenti

L'esame è stato effettuato all'ospedale Niguarda di Milano dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa

21 Set 2026 - 11:24
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© ipa

© ipa

Daniel Maldini è risultato negativo al test per l'assunzione di sostanze stupefacenti effettuato dopo l'incidente stradale in cui è rimasto coinvolto una settimana fa a Milano, nel quale sono rimaste lievemente ferite cinque persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale, a segno nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese, è risultato infatti "al di sotto del limite di cut off" nel test alle sostanze stupefacenti effettuato all'ospedale Niguarda di Milano. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della Polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, e che ora verranno trasmessi alla Procura, emerge dunque che gli esiti "non sono compatibili" con la guida in stato di alterazione psicofisica. 

L'incidente si è verificato all'alba di domenica scorsa alla periferia Nord di Milano. Alla guida della sua auto, Maldini ha mancato una precedenza ed è andato a sbattere contro un'altra macchina, risultando positivo all'etilometro con il conseguente ritiro della patente. Il giocatore, convocato dal ct azzurro Roberto Mancini per le prossime partite dell'Italia in Nations League contro Belgio (25 settembre), Francia e Turchia (due volte) era già risultato negativo agli stupefacenti nelle analisi effettuate il giorno dopo l'incidente in un laboratorio di Cagliari. "Daniel non ha mai fatto uso di stupefacenti", aveva sottolineato il suo legale, l'avvocato Danilo Buongiorno, riservandosi "di tutelare l'immagine e la reputazione del calciatore" con "azioni civili e azioni penali". Anche la sua attuale società, il Cagliari, lo aveva difeso dalle "notizie prive di fondamento" circolate. "L'incidente di Maldini è un capitolo chiuso. La posizione resta quella del genitore. In certi casi, quando si esce a bere una cosa, è preferibile non uscire con la macchina", ha detto il presidente del Cagliari Tommaso Giulini stamattina a Radio Anch'io lo sport.

Leggi anche
Daniel Maldini

Incidente Maldini, il giocatore si difende: solo due gin tonic bevuti. Entro venerdì arriva la risposta degli esami tossicologici

videovideo
daniel maldini
cagliari

Ultimi video

01:54
Esclusiva David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

01:07
Parma-Genoa 2-1: gli highlights

Parma-Genoa 2-1: gli highlights

01:07
Frosinone-Como 2-0: gli highlights

Frosinone-Como 2-0: gli highlights

02:07
Fiorentina-Napoli 1-1: gli highlights

Fiorentina-Napoli 1-1: gli highlights

02:40
Roma-Inter 2-2: gli highlights

Roma-Inter 2-2: gli highlights

02:37
Di Francesco: "Serve più coraggio, Milan di alto livello"

Di Francesco: "Serve più coraggio, Milan di alto livello"

03:06
Milan-Lecce 3-0: gli highlights

Milan-Lecce 3-0: highlights

03:03
Juventus-Atalanta 2-0: gli highlights

Juventus-Atalanta 2-0: gli highlights

00:40
Moreira: "San Siro, che emozione!"

Moreira: "San Siro, che emozione!"

02:43
Ederson: "Con il Var non si può sbagliare così…"

Ederson: "Con il Var non si può sbagliare così…"

03:12
Spalletti: "Kolo Muani grandissimo"

Spalletti: "Kolo Muani grandissimo"

01:14
Bremer: "Una buona reazione"

Bremer: "Una buona reazione"

01:02
CLIP SOCIAL 3 FALLI ATLETICO VS REAL FURIA MOURINHO 20/09 SRV

Ecco i due rossi mancati che hanno fatto impazzire Mourinho

00:19
CLIP MOURINHO FOGLIETTO CONFERENZA POST ATLETICO 20/09 SRV

Mourinho show contro l'arbitro: in conferenza con le foto dei falli

02:59
Atletico Madrid-Real Madrid 2-1: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 2-1: gli highlights

01:54
Esclusiva David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

I più visti di Calcio

DICH BISSECK POST ROMA-INTER 19/9 DICH

Bisseck: "Nei primi tempi dobbiamo migliorare"

DICH SPALLETTI POST NEC DICH

Spalletti: "Bella risposta alla gara persa col Sassuolo"

DICH GASPERINI PRE ROMA - INTER 18/9 DICH

Roma-Inter, Gasp: "Non sono l'unico a perdere sempre contro di loro..."

Gasperini e Chivu, mondi a confronto: chi vince la sfida?

Gasperini e Chivu, mondi a confronto: chi vince la sfida?

Spalletti: "Kolo Muani grandissimo"

Spalletti: "Kolo Muani grandissimo"

CLIP MOURINHO FOGLIETTO CONFERENZA POST ATLETICO 20/09 SRV

Mourinho show contro l'arbitro: in conferenza con le foto dei falli

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:44
La vedova di Scirea sull'omaggio a Mazzola rovinato: "Dispiace tanto, è mondo senza rispetto"
1) CRISTIAN CHIVU: 43 partite (stagioni 2025/26 e 2026/27)
10:31
Inter, ci si rivede tra una settimana: Chivu dà sette giorni di riposo
Bremer contro l'Atalanta
10:31
Juventus, il tuo bomber è in difesa: Bremer ha numeri da record
10:22
Cagliari, Giulini: "Maldini talento pazzesco e meglio non guidare se si è bevuto"
Lautaro Martinez
10:21
Inter, la sosta "ritarda" il ritorno di Lautaro: il Toro ad Appiano due giorni prima del Parma