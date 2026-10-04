Il figlio di Mazzola a Trento: "Tifosi Juve di spalle? Papà avrebbe acceso un sigaro"

"I tifosi della Juve di spalle? Sono personaggi che frequentano tutti gli stadi, hanno fatto il più brutto autogol possibile. Però è gente che non va nemmeno considerata. Papà si sarebbe fatto una risata e avrebbe acceso un sigaro. L’errore che facciamo in Italia è dare importanza a questi gesti. Se avessero conosciuto mio padre, sono sicuro che non avrebbero fatto quello che hanno fatto". Così il figlio di Mazzola, ospite al Festival dello Sport di Trento, dove ha ricordato il mito nerazzurro scomparso circa due settimane fa.