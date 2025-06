Bologna, match-point scudetto: ecco perché è 2-0 su Brescia

Non di una sola metà campo è però fatta la pallacanestro, specialmente quella di Dusko Ivanovic: nonostante una Brescia capace di generare buoni tiri con la maggior parte dei quintetti schierati da Poeta, il merito della Virtus è quello di aver progressivamente tolto Amedeo Della Valle dalla serie. Il conto, in termini di dispendio di energie fisiche e psicologiche, si è presentato salatissimo agli occhi del miglior italiano dell'ultima regular season nella seconda metà di gara-2: solamente in altre 2 partite negli ultimi 4 anni ADV aveva tentato meno dei 3 tiri nel 75-65 della Virtus Segafredo Arena. Una cura sfiancante, quella riservatagli in primis da Hackett e Pajola (3/12 comunque in gara-1 per Della Valle, costretto a tirar fuori i conigli dal cilindro per venire a capo della fisicità sulla palla bolognese), che ha obbligato Brescia a trasformare altri giocatori in creatori di gioco in attacco.