Le parole di Dusko Ivanovic dopo lo scudetto vinto con Bologna: “Devo ringraziare i miei giocatori. Sono venuto per vincere, credevo in questi ragazzi. E loro hanno creduto in me e in quello che abbiamo fatto durante la stagione. Ci siamo detti che dovevamo essere sempre pronti a giocare cinque partite durissime per ogni sera e siamo stati bravi ad avere questa mentalità. La cosa che mi rende più orgoglioso? I giocatori e i tifosi. Eccellente".