Cordinier versione deluxe: ora Bologna ha due match point

Perfetto nel concretizzare a gioco fermo le iniziative al tiro in avvicinamento come il resto dei compagni (19/19 dalla lunetta per la Virtus), Cordinier ha dovuto pure gestire una complicata situazione di falli nella ripresa: l'uscita per il raggiungimento del limite (2'48" 4Q, 66-72) non rende giustizia al controllo mantenuto dall'esterno di Créteil, in una gara-3 dal metro arbitrale arduo da mantenere costante.