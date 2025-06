Tutti con Achille Polonara: quanti messaggi. E lui: "Stasera voglio dormire con la coppa"

Compagni, ma anche avversari come Mike James ("Prayers for Polonara. We with you brother"), squadre italiane e straniere, Lega Basket, Italbasket ed Eurolega: la marea d'affetto ricevuta in queste ore avrà sicuramente dato più forza a un ragazzo abituato a lottare. E con tutta l'intenzione di farlo anche stavolta, con lo spirito giusto e quel sorriso che ha sempre mostrato nella sua vita. Ieri, in una storia postata sul suo profilo Instagram direttamente dal letto dell'ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna abbracciato alla moglie Erika, ha voluto mandare un messaggio per ringraziare tutti quelli che hanno avuto un pensiero per lui: "Andrà tutto bene".