Bologna, Akele: "C'è grande emozione per questa finale, sarà una battaglia"

Dopo una stagione piena di alti e bassi, con le tante difficoltà in Europa, le dimissioni di Luca Banchi a dicembre e l’arrivo di Dusko Ivanovic, la Virtus Segafredo Bologna si è regalata la possibilità di alzare il suo 17º scudetto. Inizia questa sera la serie finale contro Brescia, inevitabilmente speciale per l'ex-Germani, Nicola Akele, che ha così parlato ai nostri microfoni: "Questa finale è molto importante per il club e anche per me. Per il club ovviamente è la quinta volta consecutiva, per me è la prima volta, quindi c’è l’emozione di essere arrivati qua, ma questo non vuol dire nulla. Non è scontato dopo un campionato così, molto equilibrato, però adesso siamo qui in finale e vogliamo giocarcela fino alla fine per portala a casa".