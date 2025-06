Virtus sotto shock, Polonara ha la leucemia mieloide: già iniziati i trattamenti

Nel 2023 Polonara si era già dovuto fermare a causa di una neoplasia testicolare per cui era stato immediatamente operato, osservando poi un lungo periodo di stop prima del ritorno in campo. Ora un'altra, tremenda diagnosi, a cui Polonara reagirà con la solita forza che l'ha sempre contraddistinto in campo e fuori. Ora tocca alla Virtus cercare di regalare un sorriso al suo numero 33: domani sera c'è il primo match point per chiudere la finale scudetto contro la Germani Brescia e alzare il 17° scudetto. Sarebbe un piccolo, ma importante regalo anche per Polonara.