Basket, finale Scudetto Serie A: Bologna batte Brescia anche in gara-2 e si porta 2-0 nella serie

Forte del successo centrato nella prima sfida della serie, Bologna riaccoglie Brescia alla Segafredo Arena per gara-2. Le Vu Nere cavalcano un eccellente avvio di partita da parte di Hackett e provano a mettere a segno un primo strappo portandosi sul +6, ma la Germani non permette la fuga ai padroni di casa e riesce sia a ricucire che a portarsi a sua volta sul +1, prima di chiudere il primo quarto sotto di un punto. La frazione va in archivio, infatti, sul 22-21 per Bologna. Gli emiliani tornano allora a premere nuovamente il piede sull’acceleratore nel secondo quarto, dove sale in cattedra pure Shengelia, e trovano un nuovo +7. Nonostante i tentativi di Ivanovic e Burnell di tenere in scia Brescia, all’intervallo il tabellone recita 39-32 Virtus. Due canestri di Cordinier e Taylor in apertura di terzo quarto allungano poi sul 13-0 il parziale a favore di Bologna a cavallo tra il primo e il secondo tempo, con la squadra di Ivanovic in totale controllo del match. Anche Pajola trova poi il modo di attirare su di sé i riflettori con una stoppata su Burnell che esalta la Segafredo Arena, nel giorno della sua cinquecentesima partita con le Vu Nere. Brescia riesce però a tornare improvvisamente a un solo possesso di distacco con un parziale di 10-0. Ci pensa allora Shengelia con un perfetto semigancio a ridare un po’ di margine a Bologna, avanti 58-51 a dieci minuti dalla conclusione. L’ultimo quarto certifica quindi la superiorità espressa in campo dalla Virtus, con il 75-65 finale che porta Bologna sul 2-0 nella serie, grazie anche a un paio di triple pesantissime messe a segno da Pajola. Martedì 17 giugno gli emiliani avranno allora il primo match point Scudetto in un PalaLeonessa già dichiarato sold-out.