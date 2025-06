Bologna, Belinelli: "Ritiro? Potrebbe essere la ciliegina sulla torta"

Marco Belinelli ha parlato così dopo lo scudetto vinto con Bologna: "Fantastico, è da tanti anni che volevamo riportarlo a Bologna. Sembra ieri che tornavo in Virtus Bologna ed eravamo riusciti a far ritornare lo Scudetto. Poi ci sono stati anni in cui la finale con Milano non era mai finita bene. Stasera siamo pieni di emozioni, è fantastico. Sappiamo che è un momento difficile per Achille [Polonara]: è la vittoria che va a lui. Il mio futuro? Potrebbe essere la ciliegina sulla torta. Ora ho bisogno di staccare, di pensare bene a quello che voglio fare. Finire così è quello che sognavo, vincendo lo Scudetto dopo un anno faticoso sotto tanti punti di vista. Era importante essere utile alla squadra, essere un buon capitano e riportare a Bologna lo Scudetto. Poi vedremo più avanti".