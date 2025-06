Toko Shengelia, altra notte da campione: Bologna scatta verso lo scudetto

Se nell'Eurolega 2024/25, nonostante i pessimi risultati di squadra, ha registrato il career high per punti (35, nella trasferta col Fenerbahce), anche l'ultima Serie A non poteva mancare all'appello. Ma sapersi gestire per trovare 20 punti nei 16' giocati nel primo tempo (il 50% dello score virtussino totale) di gara-1 di finale, attaccando Ndour fronte a canestro così come Burnell e Dowe in post, svitandosi sulla linea di fondo o muovendo i piedi come una ballerina in transizione per provocare i contatti fallosi a proprio favore, ha assunto un enorme valore simbolico, non solo concreto e numerico.