500 volte Pajola: Capitan Futuro trascina Bologna

11 punti (1/2 da 2, 3/6 da 3), 6 rimbalzi, 1 stoppata, 1 palla recuperata in 22': una gara-2 dai numeri non trascendentali, come Pajo ha abituato da inizio carriera, ma che acquistano valore per i momenti in cui sono stati registrati. Un esempio? 8 degli 11 punti, il recupero e la stoppata sono arrivati alla fine del 3° quarto, l'ultimo momento in cui Brescia aveva ancora forza ed energia per tentare un reale rientro (da 50-40 a 63-51): bastano un paio di difese troppo morbide di Della Valle e Ivanovic, basta un aiuto di Burnell un passo troppo vicino al pitturato, e anche un non-tiratore come il #6 punisce le scelte difensive di coach Poeta.