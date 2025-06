Virtus, Hackett: "Quello che conta è limitare Della Valle"

Intervenuto ai microfoni di Nettuno Bologna Uno, il play della Virtus Segafredo Bologna ha indicato cosa le Vu Nere dovranno seguire per chiudere il discorso scudetto già in gara-3 a Brescia: "ll lavoro non è finito, ogni partita è diversa e noi dobbiamo solo cercare di capire come e dove migliorare. Loro si sono dimostrati forti e noi sappiamo che a Brescia dovremo dare il massimo. C’è fermento ed eccitazione, ma anche 3 altre potenziali partite. Le triple a inizio partita? Ho sfruttato i loro raddoppi, ma quel che conta dal mio punto di vista è limitare Della Valle".