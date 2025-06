Basket, Serie A: la Virtus esulta a Brescia, ecco il 17° scudetto

La Virtus Bologna festeggia il 17° titolo della sua storia, mentre Brescia si lecca le ferite dopo una serie che ha visto acuirsi il divario tra le due squadre. Lo scudetto viene assegnato al PalaLeonessa A2A e viene vinto dalle V nere, che dominano e sconfiggono - i rivali: 3-0 nella serie e giochi chiusi. Il primo vantaggio è di Brescia, che tiene fino all'8-8 siglato da Ivanovic. Da qui in poi è un monologo della Virtus, che vola subito sul +8 con le triple di Akele e Taylor, per poi dilagare sul 28-15: Morgan chiude il quarto con una tripla. Nel secondo periodo si accende anche Shengelia, 13 punti in 15' a metà gara, ed è decollo per le V nere: il georgiano firma il +18 e Akele porta i suoi sul +22, che resiste fino al riposo (50-28). Il terzo quarto vede un tenue e parziale risveglio di Brescia, ma la gara è ormai definitivamente indirizzata verso gli uomini di Dusko Ivanovic, fautore e artefice di un titolo che mancava dal 2020/21. Si chiude sul 76-51 e l'ultimo quarto, nonostante l'avvio-sprint di Brescia (6-0), è pura e semplice formalità. Sconsolato Peppe Poeta per gli ex dei suoi, ma la Virtus è semplicemente più forte e sfiora anche i trenta punti di margine prima di cedere qualcosa nel finale. Vittoria per 96-74 per la Virtus, che fa suo lo scudetto 2024/25: 17° titolo e dedica ad Achille Polonara, omaggiato già nel riscaldamento. Oggi le V nere giocavano con una motivazione in più e si è visto, col dominio dal primo all'ultimo secondo. Mvp indiscusso Shengelia con 31 punti (4/4 da tre), a Brescia non bastano Burnell (24) e Bilan (17).