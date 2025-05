My Dacia Road 2025: amore per la natura e passione per i motori

Disponibile non solo nelle motorizzazioni benzina, ma anche ibrida e eco-G (benzina/GPL), quest’ultima protagonista della nostra prova, al seguito della “carovana” di My Dacia Road. Una motorizzazione particolarmente attenta all’ambiente che, quando si viaggia a GPL, emette - in media - il 10% in meno di CO2, rispetto alle versioni tradizionali, con una grandissima autonomia che, secondo quanto dichiarato dalla Casa, può arrivare fino a 1.400 km complessivi. Tutto questo grazie alla presenza dei due serbatoi per una capacità totale di circa 100 litri. Il passaggio, da un carburante all’altro, avviene in modo rapido attraverso il commutatore integrato nel cruscotto.