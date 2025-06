Milano-Cantù, è già derby mercato tra Basile e Caruso

Noblesse oblige, si parte da ciò che succede attorno a una delle due finaliste. Il riacquisto delle quote societarie da parte del presidente Massimo Zanetti non ha sconvolto l'assetto societario della Virtus Bologna, così come non porterà ridimensionamenti in termini di obiettivi e ambizioni. Non sarebbe altrimenti possibile considerare Gabriele Procida, 23enne in uscita dall'ALBA Berlino e con prospettive di NBA o alta Eurolega, come un profilo agguantabile per i bianconeri: La Repubblica sottolinea come il passato in Fortitudo non sia un ostacolo reale per un eventuale accordo. Dopo aver assistito in prima fila alla vittoria in gara-2 su Brescia, non è detto che il 2002 comasco possa vivere nelle prossime stagioni diverse serate da protagonista sul parquet della Virtus Segafredo Arena.