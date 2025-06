Poeta: "Infortunio di Ndour? Faccio fatica a essere ottimista"

Al termine del 90-87 con cui la Germani Brescia ha conteso sino all'ultimo gara-1 di finale scudetto alla Virtus Bologna, coach Poeta ha commentato così le condizioni di Ndour, uscito per infortunio nelle ripresa della Virtus Segafredo Arena: "Momo è il nostro leader difensivo, sappiamo tutti quanto sia importante per noi. Averlo perso nel 4° quarto è stato importante. Non abbiamo belle sensazioni. Ha sentito l'adduttore tirare, non lo so. Ci vorrebbe un miracolo per recuperarlo nella serie. Ma al netto dell'importantissima assenza, credo in tutti questi ragazzi. Chi ha giocato meno oggi sarà pronto a non lasciare niente di intentato. Problema muscolare, adduttore. Oggi farà una risonanza, faccio fatica a essere ottimista. Quando si è fatto male eravamo ancora a +6, giocando come volevamo. Controllando il ritmo. Dopo emotivamente ci ha un attimo destabilizzato ma ci siamo riuniti e abbiamo fatto un grande finale.