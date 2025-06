Zanetti: "Shengelia? Offerta del Barcellona era irrinunciabile"

Intervenuto ai microfoni di Discovery a pochi minuti dal 17° scudetto della sua Virtus Segafredo Bologna, il presidente Massimo Zanetti guarda già avanti: "Ivanovic? Credo molto in questo allenatore, ma non potevo mettere la firma che avremmo vinto lo Scudetto. Condivido tutto quello che fa anche in campo. Non gioca con schemi precisi, interpreta molto bene la partita. Noi adesso abbiamo già preso dei giocatori ma per ovvie ragioni non potevamo dirlo. Faremo una squadra giovane: Shengelia andrà via, Belinelli probabilmente smetterà. Cercheremo di ringiovanire la squadra e allungarla. Sarà massacrante. Ci vogliono ragazzi giovani, forti e robusti. Siamo sul mercato, io prendo solo chi vuole venire alla Virtus. Speriamo di fare una squadra forte come questa, se non di più. La squadra è fatta dal coach. Sceglie dei giocatori, ci dice le esigenze e chi vuole. In base a questo cerchiamo di accontentarlo. Lui è il responsabile dei risultati. E sono già contento. Shengelia? Voglio bene a lui e alla moglie, gli ho detto che quando verrò a Barcellona li voglio trovare. È una scelta di vita, ha avuto un'offerta irrinunciabile. Giusto che faccia la sua vita, ha la residenza in Spagna. Ma queste ultime partite ha dato realmente il cuore, non l'ho mai visto giocare così bene. Si è dimostrato un professionista fino all'ultimo".