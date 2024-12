Treviso, un mese da sogno: obiettivo Final Eight di Coppa Italia

In seguito al calendario più complicato dell'intera Serie A nelle prime 6 uscite (Trapani, Trento e Bologna su tutte), sono anche i numeri a parlare del novembre vissuto dalla squadra di Vitucci: 2° in Serie A per punti segnati (93.5, solo capolista Trento ne ha registrati di più); 6° per rimbalzi difensivi (25.5, mentre nelle prime 6 era la peggiore in LBA con 20.7!), 1° per palle rubate a parimerito con Trapani (8 a gara), 2° per possessi giocati sui 40' (77.3: lo stesso numero delle prime 6 uscite, a dimostrazione del basket ad alti ritmi impostato dai veneti). Continuano a esserci problemi strutturali in difesa, specialmente nella situazione mediamente più utilizzata dagli attacchi avversari (il gioco a due tra playmaker e centro), non c'è forse grandissimo margine di miglioramento a livello collettivo, ma la miglior versione di Treviso può mettere in difficoltà qualunque avversario in singola partita. Si è ormai compreso, ad esempio, che un JP Macura di nuovo sui livelli di Tortona non si potrà vedere, ma con un ruolo e un minutaggio "ridotti" ha già fatto la differenza.