Treviso, Giofrè: "Vitucci? Manda giù un sacco di bocconi amari"

Sulle pagine odierne del Gazzettino ed. Treviso si trovano alcune dichiarazioni del DS della Nutribullet, Simone Giofrè, in merito al momento positivo della squadra di Vitucci (3 vittorie consecutive, 9° posto in classifica): "È da fine settembre che non ci alleniamo al completo, l'ultima volta è avvenuto prima della gara contro Venezia. Abbiamo avuto sempre 67, sette senior in palestra, massimo 8: con tutto il rispetto verso i nostri giovani, e ringraziandoli per disponibilità e abnegazione, difficilmente riusciamo a replicare in allenamento i livelli di performance che troviamo al weekend in partita. Contro Pistoia, se fosse un piatto, direi che siamo stati 'brutti ma buoni': l'abbiamo vinta di carattere e questo dice tanto sullo spirito e la dedizione di questi ragazzi. Il gruppo è cementato e si stringe attorno a Frank, che manda giù un sacco di bocconi amari e non si lamenta mai, anche quando non ha giocatori da allenare. Siamo fortunati ad avere un coach così. E anche ad avere due capitani come D'Angelo e Bruno, che motivano e trascinano il gruppo come pochi altri. Gli infortuni di Harrison e Mazzola? Per D'Angelo lo capiremo durante questa settimana, ma non vogliamo rischiare una recidiva: se è a postissimo, gioca, altrimenti no. Per Valerio i tempi sono più incerti, va monitorato di settimana in settimana. La stagione è lunga ed ogni domenica c'è una partita da vincere: il gruppo è molto solido e, vedendo come ha affrontato questi due mesi di apnea, guardo al futuro con grande fiducia".