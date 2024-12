La vittoria più importante di Francesco Pellegrino: sconfitta la malattia

E nei mesi più delicati, quelli in cui ogni essere umano può essere sopraffatto dalla paura di non farcela, Pellegrino ha reagito con grande forza e orgoglio. E si è pure laureato: “Ho conseguito la laurea magistrale in Scienze economiche. Dovendo stare qualche mese lontano dalla pallacanestro, ho approfittato per completare il mio percorso di studi e anche per dare l'esame per l'Ocf, l'organismo di vigilanza dei consulenti finanziari. A noi giocatori, insegnano come tirare o cosa fare in campo, ma nessuno ti spiega come gestire i soldi. È una figura che bisognerebbe introdurre e sviluppare.”