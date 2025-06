Nonostante il Corriere del Trentino confermi una possibile accelerazione della trattativa che porterebbe alla firma del classe 2000 con la Dolomiti Energia Trentino, La Prealpina riferisce di un inserimento della neopromossa Cantù per acquistare la guardia in scadenza con Milano: il GM dell'Acqua San Bernardo è Alessandro Santoro, dirigente della Brescia che accettò il prestito da Giordano per la sua prima stagione in LBA (2020/21).