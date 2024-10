Mascolo guida Treviso oltre le difficoltà: "Stiamo sistemando quello che non ha funzionato"

"Sappiamo che la partita di sabato sarà una partita molto importante per noi perché veniamo da un periodo un po' particolare. Sicuramente già da ieri abbiamo iniziato a mettere i primi principi, sia offensivi che difensivi, per la partita di Trieste. Sappiamo che loro sono una squadra in gas, stanno andando molto bene. Sono partiti bene, hanno perso l'ultima partita, ma avevano un paio di assenze. La squadra piano piano sta mettendo a posto le cose che ci hanno dato fastidio in queste settimane, sono sicuro che già da sabato potremo far vedere i miglioramenti su cui stiamo lavorando"